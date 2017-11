La Copa Libertadores podría quedarse sin clubes brasileños

Publicidad





















¿La próxima Copa Libertadores se quedaría sin clubes brasileños?

Corinthians quiere que así suceda. Uno de los clubes más populares de Brasil encabeza una protesta contra la Conmebol, pues Andrés Sánchez, expresidente del “Timao” y actualmente, diputado federal, remarcó que el pago de derechos de transmisión y premios por participación que otorga Conmebol, es muy bajo.

Pero la idea de Sánchez no es sólo retirar a Corinthians del torneo sudamericano, sino a todos los clubes brasileños que tengan boleto para participar en la Copa Libertadores.

“Lo que la Libertadores les paga a los clubes brasileños es una vergüenza. No tengo nada contra la Copa. Pero la remuneración podría ser mejor; en comparación, los premios son menores que los del torneo Estadual. La Libertadores tiene costos muy altos, como los viajes y los hospedajes. Y diría que el premio por ser campeón está bien, pero la cuestión es el contrato de televisión, que es malo”, señaló el diputado en el diario brasileño “Lance!”.

Además, Sánchez aseguró que a la hinchada del “Timao” no le importaría dejar de jugar la Copa Libertadores, y el club sólo la jugaría si los premios de Conmebol mejoran.

“No es un boicot. No quiero jugar la Libertadores porque no rinde lo suficiente; si mejoran los premios, el Corinthians volverá a jugar. (En Conmebol) Allí no se conversa nada. ¿Quieres jugar? Bien. ¿No quieres? Vete. Por eso los clubes brasileños tienen que tomar una decisión. Corinthians lo hará”, sentenció.