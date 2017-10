Don Efraín prepara el típico guarapo huilense en Fontibón

Publicidad





























En un mundo que cada vez se va acostumbrando más a los productos preparados, con conservantes, químicos y vendidos por las grandes empresas, es difícil que las tradiciones alimenticias se conserven. Efraín Aparicio Villegas cree que aún puede competir con el guarapo huilense que él mismo prepara de manera tradicional y natural, por eso al pasar por una de las esquinas de la localidad de Fontibón ver su estación de trabajo llama la atención y causa curiosidad preguntarle cuál es su historia.

Ubicado en la esquina de la carrera 102 con calle 18, frente a la Registraduría de Fontibón uno puede encontrar a Efraín Aparicio Villegas, un huilense que llegó hace 30 años a la capital, pero que por la falta de oportunidades y por su edad vio en el trabajo como independiente una salida y una forma de conservar la tradición opita. “Vine para Bogotá hace 30 años por la situación, en la tierra de uno no hay muchas oportunidades de un trabajo fijo. Primero trabajaba en empresas diferentes, pero se me metió la idea de trabajar independiente y aquí estoy”, afirma este hombre trabajador.

“Tenía la idea de comprar un trapiche para ponerlo a trabajar en Bogotá, saqué la plata del banco y lo estoy pagando con el producido”, pero queda la duda si este modo de trabajo da resultado: “Bendito Dos me va bien, me da para todo mi carrito”.

No ha sido fácil, antes estaba ubicado en la plazoleta central del parque de Fontibón, pero… “Según las políticas de la alcaldesa y de los ediles uno está trabajando en el espacio público, nos sacaron del parque para despejar la zona. Me hice al frente de la Registraduría y me ha ido bien”, aunque sin importar esto a dos cuadras de la Alcaldía el señor Aparicio trasladó su lugar de trabajo y este llamativo producto: “Aquí vienen clientes fijos, porque el producto que yo les doy sirve para muchas cosas, tiene mucha vitamina”.

Como todo colombiano, este hombre de 49 años sabe vender su producto, a su manera, con propiedades casi medicinales, pero así le da resultado: “Sube las defensas, el remedio del chikungunya, del dengue, hasta para el cáncer sirve; una señora siempre me compra el ‘guarapo’ y lo mescla con arroz tostado, dice que es el remedio de ella. Además esto es mejor que el azúcar, los jugos se endulzan con esto, si quiero algo caliente lo hiervo y queda como un aguapanela, no hay necesidad de comprar azúcar o panela”. Este habitante de Fontibón desde hace 9 años le enseña a la gente que lo que el vende no es nada malo y lo puede consumir cualquiera: “La gente que conoce sabe que esto se llama guarapo de caña, en Bogotá toca decirle jugo de caña porque muchos creen que por llamarse guarapo es fermentado y para emborracharse. Es mejor un vaso de guarapo que una gaseosa, que un helado, que un refresco, que un té de esos que ahora venden”.

Testimonio de un cliente Aparte del vaso de guarapo huilense de 12 onzas que este servidor degustó frío y con mucho limón, se acercó uno de los clientes frecuentes del ‘carrito’ del señor Efraín Aparicio. Cuando lo pidió: “Como siempre”, demostró que ya tenía conocimiento de esta bebida. Nacido en la Costa Caribe colombiana, el señor Gonzalo Zabaleta habló un poco del producto: “Tomo el guarapo de acá hace un año y me parece buenísimo, económico, natural”, incluso dio argumentos de peso para que la gente se anime a probarlo: “Hay que tomarlo siempre bien frío y con limoncito. Recomendado 100%, es un producto natural. No es bueno tomar tanta gaseosa, con químicos, en cambio esto es puro y uno puede apoyar a los que trabajan de verdad todos los días”. De esta manera, por una curiosa presentación, con un llamativo trapiche y conservando la tradición huilense, don Efraín Aparicio Villegas tiene en Bogotá un rico guarapo huilense (o jugo de caña) que detrás tiene un buena historia para todos los capitalinos, en especial a los habitantes de Fontobón.

El día a día de don Efraín es como el de cualquier trabajador colombiano: “Trabajo de 9 y media de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, yo almuerzo aquí mismo, traigo mi almuercito y sigo atendiendo. Vivo con mi esposa y en la noche llego a estar con ella, pero trabajo de domingo a domingo, cuando descanso es porque se me daña el trapiche o porque se acaba la caña”, pero si hay algo que causa mucha curiosidad es su herramienta de trabajo, que al mismo tiempo es medio de transporte y de promoción: “El carrito lo mandé hacer en Pitalito, Huila, allá es donde los hacen y me costó 8 millones de pesos. Es de madera fina, todo está construido en guayacán, además viene con motor, con las llantas, el barril, con parlante, con todo lo que uno necesita para llevarlo y traerlo”.

A la gente le gusta el ‘carrito’, así como el mismo huilense lo llama de manera cariñosa, por eso lo trata muy bien y lo adorna: “Soy muy colombiano, tengo las banderitas, la camiseta, zapatillas, sombrero, ponchos. Sobre todo uso todo eso cuando juega la Selección y así la gente también se acerca viéndome así. Hay muchos curiosos que les gusta tomarme fotos y quedarse mirando cuando estoy moliendo la caña y para que la gente supiera me metí a Internet, busqué las propiedades de la caña y las puse en los avisos para que lean y se den cuenta”.

¿Y el producto? También hubo tiempo para hablar de su forma de laborar: “La caña la traen de Villeta, Nocaima y los pueblitos cercanos a Bogotá en los que se da la caña… Tengo tres presentaciones, de mil, mil quinientos y dos mil pesitos. Se vende frío, al clima, con limón, todo va al gusto del consumidor. El que más se vende es el de dos mil que tiene 12 onzas” y explicó por qué nació esta tradicional iniciativa, tan lejos de su tierra: “Yo ya las sabía porque soy huilense y allá todos sabemos cómo es esto, pero por eso vi la oportunidad de tener eso en Bogotá, acá no veo casi el producto ni el trapiche como lo tengo yo”.

Pero después de indagar por todo lo que tiene que ver con su vida, con su ‘carrito’ con la preparación y con la curiosidad de los transeúntes, ¿Si da resultado tanto esfuerzo y cariño de don Efraín?: “Trabajar como independiente me ha servido mucho, sobre todo porque a la edad que tengo es difícil conseguir trabajo, además sufro un poco de la columna y es muy verraco que le den a uno un trabajo en una empresa” y por eso hace una petición, que es difícil de cumplir. “Me gustaría que vieran lo novedoso que es esto, en Bogotá no se ve mucho, más en un parque donde la gente pasa y puede gustarle lo que vendo y que vean cómo se trabaja la caña y hasta se puedan sacar fotos, por eso quisiera que por lo menos en los Mercados Campesinos que organiza la Alcaldía me abrieran un espacio pequeño”.

Esta petición la hace por algo muy sencillo, pero que es vital: “En el parque de Fontibón siempre pasa mucha gente y me iba muy bien, pero se ha bajado la venta desde que me quitaron la posibilidad de estar allá”. Como dato curioso y caminando ese mismo día por el mencionado parque, estaban regalando una conocida gaseosa en su nueva presentación frente a la Alcaldía y sin tener ningún problema para ubicarse allí, algo paradójico y que afecta a este señor que es un trabajador muy dedicado que lleva viviendo varios años en el Barrio Fontibón Belén de la localidad número 9 de Bogotá.

