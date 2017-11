SquadRunner: La nueva forma de

Publicidad





La nueva aplicación de ejercicio, SquadRunner, apunta la obtención de nuevos amigos y mientras se hace un mejor ejercicio. El juego que propone este programa de “running” social mezcla las características de Runkeeper, Facebook, Candy Crush y Tinder.

Se trata de una creación de los franceses Brice Chapignac y Alex Champavère. La plataforma, que desafía a los escuadrones a dejar atrás a sus rivales, convierte lo que es visto tradicionalmente como una persecución individual en un deporte de equipo.

Sin embargo, a diferencia de unirte a un club local de trote, los equipos, clasificados en un sistema global al estilo de una liga de fútbol que va desde la categoría panda (la más baja) hasta lobos (la más alta), pueden estar formados por personas que viven en cualquier parte del mundo. El dúo explica por qué quisieron crear una comunidad global de fanáticos de fitness y darle un nuevo significado a la idea de una “carrera divertida”.

La idea

Brice Chapignac, un adicto al trote, estaba buscando una manera de motivar y animar a más personas a probar su pasatiempo favorito. “Estudios científicos encontraron que hay dos grandes palancas de motivación: algunas personas tienen que demostrarse a sí mismas que pueden mejorar con el tiempo, mientras que otras quieren demostrar su superioridad, independientemente de su rendimiento”, explica a Publimetro.

¿Cómo funciona?

Al iniciar sesión en la aplicación a través de tu cuenta de Facebook, puedes unirte a un pelotón de corredores, o crear uno propio con amigos y familiares en todo el mundo. Cada equipo entra en una liga de diez equipos y tiene un mes para conseguir más puntos que la competencia. “Al final de la temporada, los tres primeros escuadrones suben a la siguiente división, mientras que los tres últimos descienden”, explica Brice. “El objetivo final es llegar a la liga superior, con los diez mejores equipos del planeta”, añade Champavère. Obviamente, cuanto más corres, más puntos obtienes, apuntando a tu equipo 10 puntos con cada kilómetro, pero también puedes “congelar” a tus oponentes para evitar que logren puntos o “incendiar” a alguien para conseguir más puntos para una misma distancia.



¿Por qué debes probarlo?

“A pesar de lo que pensamos, no hay que muchos corredores regulares, incluso si los números siguen aumentando”, dice Chapignac. “Nuestro objetivo es motivar a la gente a convertirse en corredores frecuentes, mientras se divierten con sus amigos y compiten con los demás”. Corredores experimentados pueden llegar a ser capitanes y motivar a su equipo, mientras que los novatos pueden encontrar el reto apasionante. “Las personas que corren mucho, y lo han estado haciendo durante mucho tiempo, suelen ser apasionadas y les encanta tratar de convertir a los que no lo han probado”.

Lo que se puede lograr

No sólo vas a quemar calorías y mantenerte en forma, sino que también unirás fuerzas con tus compañeros de equipo para ganar la liga. No hay necesidad de acordar una hora para salir a correr juntos, porque cualquier persona lo puede hacer cuando les convenga. “SquadRunner utiliza el GPS del teléfono para el seguimiento de tus carreras, por lo que puedes medir lo que has logrado y cómo has mejorado”, dice Champavère. “Y también permite que tus compañeros de equipo puedan ver cuando estás corriendo y darte ánimo”. Hay un efecto secundario que los fundadores no consideraron al inicio de esta aventura, que más tarde se convirtió en un activo importante para la aplicación: la oportunidad de coquetear y conocer gente al “enviar mensajes privados a un corredor”. “Después de eso, el resto depende de ti”, bromea Brice.

Lo que ganas

Aparte de un trasero más firme, el objetivo de este juego social es mantenerte en contacto con tus amigos y familiares a través de la actividad física. Por ahora, la recompensa es sólo en términos de orgullo y motivación. “Actualmente estamos trabajando con marcas en un intento de conseguir patrocinio para las ligas y tal vez regalar premios a los ganadores de la liga. Eso sería ganar por todos lados”, dice Brice.



Lo que se pierde

En este mundo ultra conectado, el momento de entrenamiento suele ser una de las pocas veces que se puede cerrar la sesión y desconectarse de todo. “La mayoría de las experiencias SquadRunner suceden antes y después de salir a correr. Mientras tengas la aplicación funcionando en tu bolsillo para la localización GPS, no es necesario estar conectado”, señala Champavère. Si no quieres que te molesten mientras estás corriendo, simplemente desactivas el chat.



Características especiales

La aplicación es gratuita para iPhone, pero puedes comprar “kiwis”, que te permitirán enviar más mensajes privados. “Pero no tienes que hacerlo para disfrutar de la aplicación ya que automáticamente consigues ‘kiwis’ con cada sesión”, explica Brice.



Disponibilidad

SquadRunner estará disponible para Android el próximo otoño y ya existe en inglés, francés, alemán, español, portugués, japonés, mandarín e italiano, en el AppStore.