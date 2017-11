Cara Delevingne dice adiós al modelaje:

Publicidad















































Al parecer las pasarelas tendrán que despedir a una de sus máximas exponentes de la actualidad.

Cara Delevingne contempla dejar la industria de la moda, a pesar de protagonizar campañas de importantes diseñadores como Burberry, DKNY y Chanel.

La joven de 23 años reveló en una entrevista a “Time” que su trabajo como modelo llegó a su fin. Cara se sinceró acerca de su decisión y admitió que el modelaje la pone constantemente al borde y a medida que han pasado los años, las cosas cada vez se ponen peor.

“No me hizo crecer como ser humano y me hizo olvidar lo joven que era. Me siento muy vieja”, confesó Delevingne.

Delevingne también declaró que modelar no solo le exigía mucho esfuerzo físico, sino también mental.

“También es algo mental, porque si te odias a ti mismo, tu cuerpo y la forma cómo te ves, solo se pone peor y peor”.

En la cima de su carrera, en su desfile número 53 en la Semana de la Moda, Cara cayó en depresión y a su vez desarrolló psoriasis (dolor, hinchazón, calentamiento y coloración en la piel), un momento difícil de olvidar. “La gente se puso los guantes y no quería tocarme porque pensaba que era algo como la lepra o algo así”, describió la joven de 23 años.

“No fue un buen momento, yo estaba, entre la lucha y la huida durante meses. Solo constantemente en el borde”.



Cara se enfocará en su carrera como actriz. De hecho es protagonista de una serie de películas muy esperadas, que incluyen “Suicide Squad”, “Tulip Fever” y “London Fields”.