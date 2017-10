Más de 80 mil personas en el cierre de Rock al Parque 2015

Publicidad





Rock al parque le cumplió a los bogotanos. En el evento gratuito más importante de Latinoamérica se reunieron los amantes del rock no solo para escuchar de sus artistas favoritos sus mejores éxitos, sino un constante llamado a la paz, como el de los integrantes de la agrupación Sacred Goat quienes afirmaron que “con respeto y tolerancia se puede demostrar que los amantes de este tipo de música no simplemente se visten de negro”.

Con tres tarimas presentando espectáculos simultáneos y una cuarta en La media torta, comenzó el primer día, en donde se les abrieron las puertas a los amantes del metal.

La fiesta comenzó a las 2:00 p.m. con las agrupaciones Thy Unmasked, en el Escenario Plaza, y Random Revenge, en el Escenario Bio. El escenario Eco dio inicio a su programación a las 3:00 p.m. con la presentación de la banda Ritual.

A lo largo de la tarde los escenarios Bio, Plaza y Eco del Simón Bolívar reunieron a miles de fanáticos con las actuaciones de bandas nacionales e internacionales, entre ellas Malón, Melechesh, Nosferatu, Sagros, Ritual, Revenge y Manuel Medrano.

El día 2 de Rock al parque estremeció al público con la presentación de 24 bandas.

Severoreves Band contagió de ska, funk y cumbia al Simón Bolívar al tomarse el Escenario Bio. El clima no logró opacar los ánimos de quienes llegaron al parque a contagiarse del sonido de bandas como Nekromantix, Total Chaos, Atari Teenage Riot, Desorden Público, The Coup o Sierra Leone´s Refugees All Stars, entre otras.

El día del cierre había expectativa total. Desde el medio día los asistentes hicieron largas filas para ingresar al parque Simón Bolívar y disfrutar el sonido de grandes exponentes del rock.

Pulenta, Providencia, Los Cafres, Capsula, entre otras bandas le dieron la bienvenida al cierre del festival. Al finalizar la tarde llegaron algunos de los sonidos más esperados durante los tres días. Sum 41, Adrenaline Mob, Ill Nino y Café Tacvba.

Durante la edición número 21 de Rock al Parque, no solo se habló de música. Los integrantes de diferentes bandas pidieron justicia social, igualdad de derechos, acceso a la educación, maltrato animal, entre otras temáticas.

