Shakira será la estrella pop de la nueva película

I am thrilled to announce that I will be playing Gazelle in @DisneyAnimation's #Zootopia, and I'll be singing a brand new song for the movie called "Try Everything”! / Feliz de haber participado en la nueva película de @DisneyAnimation #Zootopia en donde estaré interpretando a Gazelle y "Try Everything" mi nueva canción para la película. Shak

A photo posted by Shakira (@shakira) on Aug 14, 2015 at 4:14pm PDT