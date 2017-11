VIDEO: Barcelona VS Sevilla en una épica final de Supercopa

Desde el primer minuto hubo acción en el partido, un pase en profundidad de Sevilla generó que Javier Mascherano le hiciera una falta a Reyes y Éber Banega de manera magistral puso con perna derecha el balón adentro del arco del portero Ter Stegen.

De inmediato Barcelona respondió y con la misma fórmula empató el juego, un tiro libre al borde del área fue cobrado con precisión por Lionel Messi que la puso en el ángulo superior izquierdo del guardameta portugués Beto.

En 7 minutos la final ya tenía dos goles de gran calidad y muchas emociones para empezar esta temporada de la mejor manera.

Pero a los 14 minutos otra vez la pelota quieta, otra vez Lionel Andrés Messi tomó el balón y volvió a superar a Beto que voló y voló para evitar un golazo, pero le quedó imposible llegar al rincón en el que se metió el segundo gol del equpo ‘blaugrana’.

Desde que Barcelona marcó el segundo gol también impuso condiciones en el terreno, se adueñó del balón y empezó a dominar a placer el trámite del juego, tanto así que llegando a la primera media hora de juego una acción colectiva por la banda izquierda terminó con una habilitación de Iniesta a Suárez y aunque el balón terminó adentro el juez anuló la jugada por una supuesta posición adelantada que no existió.

En los últimos 5 minutos de la etapa inicial hubo un despertar de Sevilla y demostró que Barcelona podía pasar apuros cuando perdiera el balón, en un par de oportunidades las llegadas del equipo andaluz inquietaron a los catalanes, pero falló la puntada final y le dio una vida más a los campeones de la Champions League, que con un contragolpe letal de Suárez tomó mal parada a la defensa de los dirigidos por Unai Emery para que llegara desde atrás Rafinha para cerrar el primer tiempo 3 por 1.

El segundo tiempo empezó muy lento y con pocas llegadas de los dos bandos, aunque los jugadores de Sevilla eran conscientes de la necesidad de buscar un gol que los acercara en el marcador, no podían arriesgar de más para no llevarse más goles. Mientras los de Luis Enrique le dieron trámite a la ventaja y no parecían muy apurados en llegar al área rival, pero el mejor equipo del último año volvió a poner el pie en el acelerador y con una jugada de toque, una habilitación a Luis Suárez y una definición cruzada llegó el cuarto.

José Antonio Reyes era de los pocos jugadores que en el equipo campeón de la Europa League mostraba algo diferente, así fue como después de un error en el juego aéreo del francés Jérémy Mathieu, ‘La Perla’ Reyes llegó por el segundo sector y definió de primera intención para acercar de nuevo a los blanquirrojos andaluces.

Aunque parecía una tarea épica, Sevilla pudo acortar la diferencia a un gol con un penal que cometió el mismo Mathieu y que convitió de gran manera el francés Kevin Gameiro engañando al portero alemán.

Y para ponerle más emoción y tintes de película, Evgeni Konoplyanka a falta de 9 minutos para cumplirse el tiempo reglamentario sorprendió a toda la defensa catalana y aprovechó una asistencia cruzada desde la banda izquierda para empatar el partido y revivir los fantasmas de la final de la Supercopa 2006 cuando Sevilla superó 3 por 0 al Barcelona de Ronaldinho, Messi y Eto’o.

Al cumplirse los 90 minutos y con la incredulidad de los ‘culés’ en el campo, en el banco y en la tribuna, se dio un alargue que parecía imposible durante el trámite del partido. Se puede decir que como en todos los periodos de alargue que se disputan, las piernas y el aire no dan para aguantar los 120 minutos con la misma intensidad, solo una individualidad o un jugador fresco pueden marcar la diferencia.

Se jugaba el minuto 115, una vez más un tiro libre ceca del área fue tomado por Lionel Messi, esta vez no lo encaramó por encima de la barrera, lo cobró a media altura y rebotó en el muro humano, pero ‘Lio’ de nuevo remató, el balón se coló entre un bosque de piernas y Beto respondió como pudo, en ese momento llegó el jugador de Barcelona que está acostumbrado a marcar en las finales; Pedro Rodríguez, de quien se dice que está a punto de irse al Manchester United, tomó el rebote el guardameta con toda la fuerza pateó el balón y puso el gol del título para Barcelona.

En el último minuto una jugada de Sevilla, de nuevo por la banda izquierda aprovechando la mala noche de Mathieu, fue desperdiciada por Adil Rami casi de frente al arco y sin portero.

Datos de la épica final – Es la quinta Supercopa de Europa que obtiene el Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011 y 2015). – Luis Enrique se consagra como entrenador en la Copa de Europa después de haberlo hecho como jugador también con la camiseta ‘blaugrana’. – Daniel Alves iguala el récord histórico como jugador con mayor cantidad de títulos europeos, el brasileño llegó a 9 al igual que Paolo Maldini y Arie Haan.

No hubo tiempo para más, la final de la Supercopa de Europa 2015 quedó para la historia por la cantidad de goles, la remontada de los andaluces y la consagración por quinta vez de los catalanes, número de título que les permite quedarse con el trofeo en su muso tal y como ya pasó con el AC Milan. Los amantes del fútbol y los goles se pudieron haber divertido y emocionado, los amantes de la táctica y el orden posiblemente quedaron con mucho que decir.

