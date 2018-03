FOTOS: critican a Laura Tobón por ir “ligera de ropa” a misa

La presentadora de entretenimiento de RCN fue vista en el matrimonio de Milena López con un look bastante sensual, teniendo en cuenta que estaba en una misa.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y muchos aseguraron que ese no era el atuendo indicado para el momento, ni el lugar.

Según Juan Carlos Giraldo, presentador de la sección “Tu moda sí incómoda” del programa La Red, a Laura Tobón se le fue la mano eligiendo el escote del vestido, pues es muy profundo. “Nadie puede discutir que está divina, pero en misa hay que ir un poco recatado. Tienen que vestirse para la fiesta, pero de acuerdo a la ocasión”.

En la galería podrá ver la imagen que levantó tantos comentarios. Para ver la información completa le recomendamos en modo “ampliar pantalla”.



MÁS VIDA CON ESTILO ACÁ