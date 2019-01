¿Se perdieron el debate del Partido Republicano? Aquí las 10 claves que deben saber

Publicidad





















What I’ve learned from Donald Trump: my ancestors are all rapists and criminals, and calling women terrible names is okay If it’s funny. — Maya Dar (@BabyG1898) agosto 7, 2015

Este jueves se realizó el primer debate de los precandidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos.

El evento estuvo marcado por las controversias del precandidato millonario Donald Trump, quien se llevó la mayor atención durante el evento. Sin embargo, otros precandidatos destacaron por sus argumentos en los diversos temas que se trataron.

En este debate participaron: Donald Trump, Jeb Bush, Scott Walker, Mike Huckabee, Ben Carson, Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul, Chris Christie y John Kasich.

A continuación les mostramos 10 claves para entender lo que sucedió en el debate:

1. Donald Trump habla sobre posibilidad de candidatura independiente- Desde el inicio Trump se ganó los abucheos al dejar saber que podría postularse de forma independiente en caso de que no ganara la candidatura republicana.

2. Trump ofende a las mujeres- El magnate t ambién fue criticado por sus comentarios sobre las mujeres. Cuando la periodista Megyn Kelly le preguntó sobre sus comentarios degradantes hacia las mujeres en el pasado, él solo respondió: “Solo se lo he dicho a Rosie O’ Donnell”.

El precandidato fue criticado en las redes sociales por el trato que le da a las mujeres.

“Lo que he aprendido de Donald Trump es que las mujeres son irrespetadas y mis ancestros son criminales y violadores”.

3. Críticas a Barack Obama- “Tenemos un presidente que no tiene idea de lo que hace. Diría que es un incompetente, pero eso no estaría bien”, sentenció Trump.

4. Críticas a Hillary Clinton- “Le di mucho dinero a mucha gente. Y cuando necesitaba algo, ellos estaban luego ahí para mí. A Clinton le di y luego le pedí que viniera a mi boda y allí estaba. Lo que yo no sabía es que usaría ese dinero para jets privados”, sostuvo Trump.



5. Inmigración- Trump se mantuvo en su postura de crear un muro en la frontera, mientras que Marco Rubio aseguró que si construyeran un muro “El Chapo” haría un túnel para llegar a Estados Unidos. El multimillonario se atribuyó haber revivido el tema: “Si no fuera por mi, ustedes ni siquiera estuvieran hablando sobre la inmigración. Este no era un tema que estuviera en la mente de nadie hasta que yo hablé sobre ello”. Mientras, que Rubio, de ascendencia cubana, aseguró que la mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan al país no provienen de México, sino de Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Necesitamos controlar nuestra frontera, debemos saber a quién si dejar pasar y a quién no, necesitamos personas que vengan a nuestro país con una visa legal, requerimos más estrategia para ver cómo reforzamos la seguridad fronteriza, a fin de que la gente que llegue, pueda hacer crecer nuestra economía, sin otorgarles una amnistía”, opinó Jeb Bush por su parte.

6. ISIS- Las expresiones del precandidato Rand Paul sobre el Estado Islámico fueron las más destacadas de la noche. “Lo que necesitamos es un comandante jefe que deje claro que si alguien se suma al Estado Islámico estará firmando su sentencia de muerte”, indicó. Mientras, Ted Cruz ssotuvo: “Si te unes a ISIS, si traes la yihad a Estados Unidos, estás firmando tu sentencia de muerte”.

7. Matrimonio gay- John Kasich se ganó los aplausos de los presentes luego de que manifestara que, aunque esté chapado a la antigua, acepta las personas homosexuales. Incluso el político comentó que asistió recientemente a una boda gay . Mientras, el senador Marco Rubio indicó que no quiere que “su matrimonio o sus armas estén registradas en Washington”.

8. Aborto- Sobre la organización de planificación familiar Planned Parenthood, Jeb Bush aseguró que les había cortado los fondos cuando fungía como gobernador de Florida. “Odio el concepto de aborto”, indicó Trump por su parte. Marco Rubio expresó: “Todas las vidas humanas, en todas sus etapas, merecen protección”.

9. Acuerdo nuclear- “Si Irán fuera un valor de bolsa les recomendaría que fueran y lo comprarán”, indicó Donald Trump.

10. El cierre de Ben Carson- El argumento final del neurocirujano se ganó elogios por parte de analistas y del grupo focal que realizó “Fox News” al finalizar el debate. Este dijo: “Yo soy el único que ha separado siameses. El único que opera bebés cuando aún estaban en el vientre de su madre. El único en sacar la mitad de un cerebro, aunque si van a Washington podrían pensar que alguien se me adelantó. Pero estoy muy esperanzado de que no soy el único que va a recoger la antorcha de la libertad. ¡La libertad no es gratis!”.