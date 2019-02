“El vallenato no está sonando como tiene que ser”: Juancho de la Espriella y Mono Zabaleta

“Yo tuve como dos o tres alternativas… Este mercado es muy cerrado, hay miles de músicos vallenatos, pero que sean buenos hay muy pocos”, Juancho de la Espriella, con respecto a su separación de Martín Elías

“Hicimos un trabajo variado, pero con un equilibrio bonito. No hay canciones pa’ pela’os solamente, sino para todo el mundo”, Mono Zabaleta, cantante vallenato

Juancho de la Espriella y el ‘Mono’ Zabaleta están lanzando ‘Para Siempre’, su más reciente producción discográfica, en donde el primer sencillo titulado ‘Que Vaina’ de la autoría del maestro Ómar Geles, lleva más de 18 semanas en los primeros lugares de los listados musicales del país.

Los colombianos hablaron con PUBLIMETRO acerca del trabajo que está prendiendo la rumba en Colombia, de su unión musical, de Silvestre Dangond y de la polémica que generó la Academia Latina de la Grabación al querer desaparecer la categoría ‘vallenato – cumbia’

¿Cómo les fue con ‘Qué Vaina’?

Mono Zabaleta (M.Z.) : Nos fue muy bien, fue la primera canción que nos dio cuando nos vinimos… Ya Juancho tenía años de tener el tema cuando él estaba con Silvestre Dangond en esa época. A mi me gustó y sin pensar arrancamos a grabarla.

¿Por qué le apostaron a un tema de Ómar Geles?

Juancho de la Espriella (J.): Él es un músico veterano, es acordeonero y compositor que fue levantado en la época del vallenato serio. Él tiene calidad , a pesar de que compone moderno, pero siente lo que hace y lo transmite. Nosotros no planeamos grabarle tres canciones en el CD a él, pero por la forma en como se dieron las cosas nos gustó y nos llegó lo que él hacia.

¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de la gente con ‘Me bebo el recuerdo’?

M.Z. Cuando los discos salen hay canciones que se desprenden de otras. Fue un tema muy comentado en las redes sociales, y entonces decidimos que íbamos a trabajar con esa producción, por que tuvo mucha aceptación. Es una canción de despecho, bonita, que tiene una introducción estilo ranchera, entonces cayó súper bien y en vivo la corean mucho.

¿Por qué apostaron a trabajar los dos?

M.Z. Juancho venía de trabajar con Martín Elías, y este se une a Ronaldo que era mi acordeonero, y entonces quedamos solos (Risas) y ahí nos enganchamos.

J. Es una tragedia cuando los artistas vallenatos se separan… Este es un tipo de música que depende de dos, y cada vez que hay una separación es un trauma porque se rompe el ciclo que lleva el grupo.

¿Cómo les ha ido trabajando juntos?

J. Estamos desarrollando un trabajo súper… Dios nos ha bendecido y nos ha abierto muchas puertas. Ha sido un proceso que podría ser más lento, pero va a mil.

M.Z. La química musical influye mucho, porque a veces hay artistas que sacan CD y no son los mejores por eso, porque uno quiere una cosa, y el otro otra. Nuestra relación ha sido fundamental, y por eso la calidad de esta producción, no sólo nosotros dos sino nuestro grupo de trabajo.

¿Juancho de la Espriella se reencontrará con Silvestre Dangond?

J. Hay una propuesta que él me hizo a mi por intermedio de su mánager, que no pasa de ser propuesta porque no se ha aterrizado en nada concreto, y cuando me la hicieron yo se la comenté al ‘Mono’, y al mánager de nosotros. Consiste en la posibilidad de hacer unas giras el año entrante que se llamarían ‘Las giras del reencuentro’, donde iría el ‘Mono’ Zabaleta y Juancho de la Espriella, Silvestre y Lucas Dangond… Nosotros interpretaríamos 8 o 10 canciones.

¿Y ‘Mono’ Zabaleta como recibe la propuesta?

M.Z. Yo pienso que es una propuesta, todavía no se sabe cuando será la primera gira. Eso se concreta cuando ya exista el sitio, un precio, cuando se arranque… Hay que aceptarla como es, con humildad y ganas de trabajar. Hay mucha gente que piensa que yo no voy a aceptar eso, pero al contrario, si se da, se da.

¿Qué opinan con respecto a que la ‘nueva ola’ no aplique para categoría Cumbia-Vallenato de los Grammy Latinos?

J. Esa categoría está que desaparece, está en cuidados intensivos (…) A nosotros nos debieron fusionar con los ritmos latinos.

M.Z. Nos están dando duro de lado y lado, el vallenato radialmente (porque nosotros tocamos todos los fines de semana), no está sonando como tiene que ser. Pero uno va a un evento y no hay este tipo de música y es aburrido.