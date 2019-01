Chica del tiempo recibe propuesta de matrimonio en programa en vivo

Publicidad





























Marcela Mistral, presentadora del pronóstico del tiempo en la cadena de televisión Multimedios de Nuevo León, México, fue sorprendida en vivo por su novio.

Mientras que la joven se ubicaba al frente de las cámaras, Su pareja Alfonso De Nigris apareció sobre la pantalla en la que ella estaba indicando los valores de las condiciones climáticas previstas. Sorprendida, preguntó: “¿Qué sucede?”.

Acto seguido De Nigris le dijo: “Para mí es muy importante todo lo que hemos vivido juntos estos seis meses y te quiero decir que te amo mucho y que para mí eres muy especial y me has hecho muy feliz, me has hecho un mejor hombre, una mejor persona, un mejor ser humano y me gustaría que esto no pare aquí y que no se quede nada más en un noviazgo, que continúe toda la vida”.

Alfonso “Poncho” De Nigris, exparticipante de la segunda temporada de “Big Brother México” continuó diciendo:” Y me gustaría que Jesucristo nos cubra con su amor eternamente. Y lo único que te vengo a decir aquí al noticiero, en este momento que se hizo por ti, vengo a proponer iniciar una vida juntos y que me acompañes en esta vida para siempre, que seas mi esposa”, le dijo el joven de rodillas a su novia.

Marcela sorprendida y con las manos en la boca dijo: “Hay no, dios mío”. Y momento después respondió al exBig Broter con un rotundo sí y le dio un abrazo.

En diciembre de 2014, Mistral fue relacionada sentimentalmente con el futbolista chileno Humberto Suazo. Aunque tiempo después lo desmintió a través de un comunicado.

La conductora, cantante y modelo publicitaria es originaria de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, e inició su carrera artística a los 6 años. Permaneció en Televisa hasta 2009 para posteriormente convertirse en la titular del pronóstico del tiempo en el Grupo Multimedios, participando en Telediario y Milenio TV.