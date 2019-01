Publicidad





“Congressional rejection of this deal leaves…one option: Another war in the Middle East.” —@POTUS: http://t.co/3PJ1t1gVwu #IranDeal — The White House (@WhiteHouse) agosto 5, 2015

“If we’ve learned anything from the last decade, it’s that wars…particularly in the Middle East, are anything but simple.” —@POTUS — The White House (@WhiteHouse) agosto 5, 2015

“If Congress kills this deal, we will lose…America’s credibility as a leader of diplomacy” —@POTUS on the #IranDeal — The White House (@WhiteHouse) agosto 5, 2015

Es miércoles el presidente estadounidense Barack Obama habló en la Universidad Americana, ubicada en Washington, acerca del acuerdo nuclear con Irán.

Obama aseguró que las personas se enfrentan a un gran número de amenazas el día de hoy, lo que hace difícil apreciar qué tan peligroso era el mundo en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra nuclear era real.

El mandatario aseguró que con el acuerdo alcanzado entre la comunidad internacional e Irán se lograron prohibir de manera permanente que Irán obtenga un arma nuclear, cortándole todas la vías.

El presidente afirmó que este acuerdo no resolvió todos los problemas que se tienen con Irán, sin embargo, se logró una situación de seguridad que llevaba una mayor preocupación.



Obama comunicó que si las sanciones contra Irán no se hubieran retirado, podrían dar como resultado la guerra, ocasionando daños en la economía global.

El funcionario cree que el rechazo de este acuerdo por parte del gobierno genera la opción de tener otra guerra en el Medio Oriente.

“Si algo hemos aprendido de la última década, es que las guerras … particularmente en el Medio Oriente, son cualquier cosa menos simple”.

Obama aseguró que si se viola el acuerdo se tendrá una amplia capacidad para responder a esa situación.

“Si Irán no cumple con este acuerdo, es posible que no tenemos otra alternativa que la acción militar”, agregó.

Obama detalló que se buscarán sanciones si Irán apoya al terrorismo y viola los derechos humanos.