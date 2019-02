Puerto Rico: 4 datos para entender el duro momento económico

Publicidad



























Esta semana Puerto Rico incumplió con sus pagos por primera vez.

Según el medio británico “BBC“, la isla solo pagó 628 mil dólares de la deuda que tiene de 58 millones de dólares con la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).

A principios de julio el gobernador Alejandro García Padilla indicó que no podían pagar el dinero que deben.

La deuda pública de Puerto Rico asciende a los 70 mil millones de dólares.

“La deuda no es pagable. No hay otra opción. Me gustaría tener una opción más sencilla. Esto no es política, esto es matemática”, dijo García Padilla.

A continuación les mostramos cuatro puntos para entender la insolvencia de Puerto Rico:

1. ¿A quién le debe?

La isla debe dinero a sus bonistas, a quienes les ha pedido una moratoria en el pago de la millonaria deuda.

2. ¿Porqué la deuda?

De acuerdo al medio estadounidense “CNN”, dicha deuda se debe a gastos excesivos del Gobierno, altos costos de energía y la dependencia de la deuda.

3. ¿Por qué no se acoge a la quiebra como la ciudad estadounidense de Detroit?

Según “The New York Times”, Puerto Rico podría estar en un limbo financiero que tomaría años resolver. La isla no se puede acoger a la quiebra porque es un territorio estadounidense y no un estado. El congresista Luis Gutiérrez expresó al periódico “El Diario NY”: “Como Puerto Rico es una colonia, no podemos ir a la comunidad internacional a pedirle ayuda al Banco Mundial o al FMI, pero Washington no está asumiendo sus responsabilidades como el poder colonial”.

De hecho, ante el anuncio de insolvencia, la Casa Blanca indicó que no planea un rescate para la isla.

4. ¿Cuál es la situación general de la isla?

Según “CNN”, la tasa de desempleo en Puerto Rico es de un 12%, cuando en Estados Unidos es de 5.3%.

Además, la isla atraviesa una sequía que ha obligado al Gobierno a poner en marcha un plan de racionamiento.

