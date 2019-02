Solo 10 de 17 candidatos debatirán el jueves: Conozca a los protagonistas

Publicidad



















We must protect our veterans. #MakeAmericaGreatAgain A video posted by Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Jul 28, 2015 at 9:23am PDT

Why I’m running for President of the United States. READ: http://t.co/Zjayts7Kfo – SW — Scott Walker (@ScottWalker) julio 14, 2015

I’m running for President of the United States. I will run with heart. I will run to win. http://t.co/Z3wh8ECPUl — Jeb Bush (@JebBush) junio 15, 2015

I believe 2016 will be an election like 1980. We’ll win by painting in bold colors and we’ll reignite the promise of America #votersfirst — Ted Cruz (@tedcruz) agosto 4, 2015

Mike Huckabee will support our veterans. Read more at http://t.co/WhaSS6DEcD. pic.twitter.com/lLU1RWOIGK — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) agosto 3, 2015

I’m in it! — Dr. Ben Carson (@RealBenCarson) Mayo 4, 2015

After Clinton’s failed ‘reset’ with Putin, now she wants to do a ‘reset’ with Castro. She is making another mistake. pic.twitter.com/skIAtBUClT — Marco Rubio (@marcorubio) julio 31, 2015

ICYMI: I joined @BillHemmer on @FoxNews to discuss my efforts to defund Planned Parenthood. I will keep pressing on.

https://t.co/atDtASlW8S — Dr. Rand Paul (@RandPaul) agosto 4, 2015

First stop of the day is here at Robie’s Country Store in Hooksett. If you’re in the area, stop by! pic.twitter.com/vQhuY9zVWj — Chris Christie (@ChrisChristie) julio 29, 2015

Este jueves, 6 de agosto, se llevará acabo el primer debate con los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos del Partido Republicano.

Desde la pasada semana, el controversial Donald Trump ha indicado que no atacará a sus contrincantes durante el debate.

“No creo que vaya a lanzar golpes. No busco atacarlos“, aseguró al programa de televisión “This Week” de ABC.

Sin embargo, de los 17 precandidatos, solo 10 tendrán la oportunidad de participar del debate, que se llevará a cabo en Cleveland, Ohio y se transmitirá por Fox News.

A continuación les mostramos a los aspirantes que podrían participar del debate, según proyecciones del periódico estadounidense “The Wall Street Journal”:



1. Donald Trump- El magnate lleva la delantera en las encuestas sobre sus compañeros, esto a pesar de los comentarios que ha hecho contra la comunidad latina.

2. Scott Walker- El gobernador del estado de Winsconsin, Estados Unidos, anunció su precandidatura a las elecciones presidenciales de ese país el pasado 14 de julio.

3. Jeb Bush- Oficializó su candidatura el 15 de julio.

4. Ted Cruz- En marzo anunció su intención de competir por la silla presidencial.

5. Mike Huckabee- Es el gobernador de Arkansas

6. Ben Carson- El neurocirujano anunció su candidatura el pasado 4 de mayo.

7. Marco Rubio- E l senador de origen latino, Marco Rubio, anunció su intención de contender por la presidencia de Estados Unidos el 13 de abril.

8. Rand Paul- El senador anunció su candidatura el 6 de abril.

9. John Kasich- El gobernador de Ohio anunció su candidatura el 21 de julio.



10. Chris Christie- Lanzó su precandidatura el 30 de junio. Es gobernador de Nueva Jersey.