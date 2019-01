Enrique Peñalosa lidera la intención de voto en Bogotá

La firma Ipsos Napoleón Franco dio a conocer los resultados de la más reciente encuesta de la intención de voto de los bogotanos para las elecciones de octubre próximo. En este sondeo Enrique Peñalosa pasó a encabezar la puja por llegar al Palacio de Liévano con el 30% de los encuestados.

El candidato de la Unidad Nacional, Rafael Pardo, y la candidata del Polo Democrático, Clara López, se ubican en el segundo lugar con un empate técnico, con un 19% para el primero y un 14% para la segunda.

Por su parte, Francisco Santos (9%) está en cuarto lugar y cierran la preferencia electoral María Mercedes Maldonado, Ricardo Arias y Carlos Vicente de Roux, con 2% los dos primeros, y 1% el último.

Un 23% de los bogotanos aún no definen su voto y al ser preguntados dicen que aún no saben por quién votar, votarán en blanco o no votarán.

Peñalosa celebra, pero no se confía

El candidato independiente, quien en días pasados recibió el aval por parte del partido Cambio Radical, se mostró muy contento al conocer los resultados de la encuesta de la firma la firma Ipsos Napoleón Franco, pero aseguró que aún queda mucho trabajo por hacer antes de las elecciones y dijo que no se confía de las encuestas.

“Los resultados de esa encuesta me alegran y me dejan muy agradecido con los ciudadanos. Tengo claro que es una encuesta y que faltan tres largos meses de campaña, pero que en todos los rincones de Bogotá los ciudadanos quieren el cambio de fondo, ellos sienten que en los últimos gobiernos la seguridad ha empeorado, el transporte es más inseguro e incómodo, a muchos les toca esperar horas y horas en para que los atiendan en urgencias” aseguró el candidato.

Peñalosa dijo que siente el apoyo de la juventud bogotana y asegura que su campaña está trabajando en construir un modelo de ciudad mejor y más segura. “Encontramos en todos los sectores un respaldo a esta cruzada que emprendimos por el cambio, siento que hay una energía muy especial por parte de los jóvenes que quieren, no solamente resolver los problemas urgentes de la capital, sino que quieren construir una ciudad de la que los bogotanos se sientan orgullos frente al mundo porque además, cuando hacemos una ciudad, construimos una manera de vivir y es ahí donde queda claro que los jóvenes de Bogotá buscan una mejor forma de vivir en la ciudad”.



Cambio Radical propone coalición Peñalosa-Pardo-Santos

Rodrigo Lara, presidente del partido Cambio Radical, propuso realizar una alianza entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, Francisco Santos y Rafael Pardo, para definir un aspirante único para las elecciones del 25 de octubre.

“Vemos claramente que podemos ganar estas elecciones y evitar el continuismo de estos 12 años de desastre para Bogotá y se pongan de acuerdo en una encuesta con el doctor Peñalosa y salgamos muy unidos”, aseguró el líder político.

