Natalia Vodianova, la modelo rusa que impactó en el sorteo del Mundial

thank you for watching and supporting me at the ceremony @fifaworldcup preliminary draw #Russia2018 #worldcup2018 Спасибо Первому каналу и @fifaworldcup за приглашение принять участие в предварительной жеребьевке Чемпионата Мира по футболу #Россия2018 photo by @afinsky for Supernova!

A photo posted by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Jul 25, 2015 at 12:25pm PDT