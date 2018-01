Polémica por bloqueo de perfiles de activistas homosexuales en Facebook

Publicidad





















Gran polémica ha causado en las redes sociales el bloqueo por parte de Facebook de perfiles de activistas homosexuales.

Según informa TIME, el activista LGBT de origen etíope conocido con el seudónimo de “HappyAddis”, descubrió que su cuenta de Facebook había sido bloqueada por no utilizar su nombre verdadero. En África oriental la homosexualidad es considerada como un delito con condenas de hasta 15 años en prisión, por lo que prefieren interactuar en redes sociales con apodos.

A pesar de ello, la red social decidió bloquear su perfil debido a que violó una de las reglas de privacidad que obliga a utilizar siempre nombres reales. “HappyAddis” sostiene que inclusive algunas personas pudieron haber notificado a la plataforma que utilizaba un nickname para que fuera dado de baja, debido a que creó un grupo de homosexuales que en Etiopía cuenta con más de mil miembros.

Un portavoz de Facebook indicó que la compañía requiere que los usuarios usen su nombre de la vida cotidiana, pero que no podía hablar del caso específico del activista etíope y que aquellos usuarios que requieran el anonimato, pueden utilizar un grupo de Facebook secreto o una plataforma diferente que permita no ingresar el nombre real.

“HappyAddis” dice que si Facebook los corre, no tendrán más opción que ir a redes sociales como Google+, aunque en ellas no podrán tener tanta popularidad “porque nadie las utiliza mucho”. Asimismo, asegura que el uso de un seudónimo es parte del miedo a revelar su identidad por no saber las consecuencias o represalias que podría tener en la sociedad o en su propia familia.

