Lucas Arnau, número uno con ‘Lo que dejaste al no volver’

Lo que dejaste al no volver, el segundo sencillo del más reciente trabajo discográfico de Lucas Arnau Buen camino, llegó al primer lugar de la radio colombiana en el top nacional latino.

El sencillo es interpretado por el cantautor colombiano y el cantante venezolano Carlos Baute, además de ser co-producido por José Gaviria y Mauricio Rengifo (Dandee), toda una mezcla de talentos que una vez más crean un éxito musical.

Cargado del romanticismo que caracteriza la música de Lucas Arnau, el sencillo Lo que dejaste al no volver cuenta la historia de un hombre que perdió a la mujer de su vida y a pesar de ello, él no dejará de escribirle canciones así ella no quiera regresar.

Buen camino estará disponible en plataformas digitales a partir del 18 de mayo y en él se encontraran los hits de Lucas y algunos temas inéditos como Lo que dejaste al no volver pero interpretadas a dúo por grandes voces de la escena como: Armando Manzanero, Adriana Lucía, Carlos Baute, Gian Marco, Silvestre Dangond, Mauricio & Palo de Agua, Amauri Gutiérrez, Bonka, Minek, Daniel Betancourth, Juan Fernando Velasco y Siam.

