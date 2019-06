Publicidad



























We tried to be artsy while on the oitnb set….. pic.twitter.com/zeLhQjXUCf — samantha gardella (@samigardella) junio 26, 2015

To the kid who snuck onto the #OITNB set: Game recognize game.

http://t.co/pn8WjtaL5k pic.twitter.com/T6tEOWa67a — Orange Is the New… (@OITNB) julio 2, 2015

Cuando Samantha Gardella de Monroe se enteró que el set de grabación de la serie “Orange is the New Black” se encuentra en las instalaciones de un hospital psiquiátrico infantil y que mejor aún, quedaba a 30 minutos de su hogar, decidió realizar algunas visitas.

De esta manera, la chica, que vive en Nueva York, logró ingresar al lugar y descubrió que se encuentra abandonado, pero con todos los escenarios que comúnmente aparecen en la producción de Netflix.

“No hay ninguna puerta que impida la entrada a las personas de fuera” , comentó en una entrevista con el diario Huffington Post.

En su segunda visita, la estudiante de 19 años aprovechó para llevar algunas fotografías de las escenas del programa y las emparejó con el lugar donde fueron filmadas.

Gardella publicó todo el material en su blog personal, dónde reunió más de 140 mil likes, felicitaciones y una citación de parte del oficial “John Bennet” (uno de los guardias de la serie).

Por medio de la cuenta del Twitter de “Orange is the New Black”, la producción reprendió a Samantha por entrar al set de forma ilegal, “tomas fantásticas fotografías” y publicarlas en Tumblr.