Farina rompe el silencio y habla de su cirugía de mandíbula

Farina, quien se dio a conocer hace 10 años gracias a su participación en el Fator X, habló para La Red acerca de sus cirugías plásticas.

La cantante urbana afirmó para el programa de chismosos, que tuvo que pausar su carrera musical durante un año, por un problema médico.

“Llevaba muchísimos años presentando un problema maxilofacial, que con el pasó del tiempo se me fue haciendo más difícil, por que ya estaba afectando mi parte vocal, mi oido izquierdo, mis articulaciones… ¡Estaba afectando todo!”, expresó la intérprete para el espacio del canal Caracol.

La artista aseveró que su caso no era genético, y que fue un problema que se desarrolló con el paso de los años.

“Fue después de los 18 años que noté que mi cara empezó a cambiar. Cuando empecé a sentir dolores, empecé a notar que mordía hasta una manzana y se me desencajaba la mandíbula”, dijo Farina al medio de comunicación.

“Duré aproximadamente tres meses con la boca sellada, alimentándome con pitillos, helados… Tenía sentiminetos encontrados, a veces me levantaba a las 3 o 4 de la mañana y me veía hinchada y me ponía a llorar”, puntualizó la colombiana al programa de televisión.

