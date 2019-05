Brody Jenner dice llevarse mejor con Caitlyn que con Bruce Jenner

Publicidad







Brody, hijo de Caitlyn Jenner y su exesposa, Linda, se encuentra a punto de lanzar su nueva apliación “SpyChatter”, por lo que durante una entrevista fue interrogado acerca de la relación que mantiene con su padre.

Brody confesó que lo único que ha hecho durante este tiempo ha sido brindarle todo su apoyo y cariño a Caitlyn, quien finalmente comenzó a vivir de manera pública como mujer.

“¿Cuáles son mis pensamientos sobre la transición? ¡Es increíble! Creo que es una de las cosas más históricas que ha sucedido en mucho tiempo”, confesó Brody a E! News.

Sin embargo, Brody hizo una confesión que nadie se imaginaba: “He conocido a Bruce por mucho tiempo y en realidad no me llevo muy bien con Bruce”, confesó sobre su padre.

“Con Caitlyn sí me llevó un poco mejor, porque Caitlyn es en realidad quien ella es y, finalmente, está viviendo su vida como la persona que siempre fue. Caitlyn es una persona mucho más libre, feliz y pienso que eso es muy especial. Y creo que lo más importante es que las personas que se encuentran en esa situación, no tengan miedo de ser ellas mismas. Sean ustedes mismos. Y si no eres aceptado por tu familia, habrá gente que te acepte”, finalizó.