1200 buses tradicionales comenzarán a ser chatarrizados

TransMilenio inició el proceso de entrega de los primeros cheques a los propietarios de buses de servicio público tradicional que fueron chatarrizados, y tiene solicitudes de otros 1231 propietarios. El monto del pago asciende a 100 millones de pesos.

Los 1200 vehículos hacen parte de los buses que tenía previsto el Distrito que salieran de circulación a partir del 1 de junio, tras el inicio de la fase final del esquema de implementación del SITP en la ciudad. Ahora quedarán 5.000 buses bajo la administración de TransMilenio y con los parámetros del SITP.

Los propietarios de vehículos que aún no han presentado su postulación de chatarrización, pueden hacerlo ante la Oficina de Atención al Propietario de la SDM, ubicada en la calle 13 No. 37-35 o ante TRANSMILENIO S.A. en la avenida Eldorado No. 66-63 o en los teléfonos 2203000 ext. 1502. También pueden consultar a través de www.sitp.gov.co o www.transmilenio.gov.co.

A la fecha, el Comité de Verificación conformado por funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, se encuentran revisando 1231 solicitudes, por parte de propietarios de vehículos.

