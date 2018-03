Descubren romance de Bruce Jenner con un hombre

Publicidad





















Bruce Jenner fue bastante claro cuando confirmó su cambio de sexo durante la entrevista con Diane Sawyer, misma en la que declaró, no ser gay, pero el productor y periodista Richard Lasko fue quien destapó el supuesto romance gay del exolímpico.

Lasko reveló que uno de sus amigos estuvo relacionado con Jenner a finales de los ochenta y que incluso tiene fotografías para probarlo.

Radar Online decidió no publicar el nombre del supuesto amante de Bruce, pero Lasko señaló que el sujeto nunca ocultó la relación con el exatleta y que incluso lo presumió.

“Cuando estaba en su casa me mostró dos o tres fotos de él con Bruce. Ambos estaban sin camisa y usando traje de baño, posando para la cámara de pie. Al parecer las fotos fueron tomadas en la playa. Por la manera en que conservaba las fotos me daba la impresión de que tuvieron una relación real, que no fue algo de una noche”, explicó el también productor a Radar Online.

Hace poco, Kim Kardashian reveló haber descubierto por accidente a Bruce utilizando ropa de mujer, y después ocultar su secreto por casi 12 años. “Yo sólo baje la cabeza, corrí hacia la casa, recuerdo que me encontraba temblando”, confesó a Access Hollywood.

