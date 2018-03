Kim Kardashian ocultó el secreto de Bruce Jenner por 12 años

Publicidad



































El proceso de cambio de sexo de Bruce Jenner ha sido muy duro para toda la familia Kardashian, especialmente para Kris, quien se ha llegado a plantear que su matrimonio con el exolímpico fue una farsa.

A través de su cuenta de Twitter, Kim Kardashian ha reconocido haber llorado durante todo el capítulo especial dedicado a su padrastro, pero además confesó sentirse feliz por haber hablado de la situación por la que atraviesa su familia con la esperanza de ayudar a otras personas en el proceso.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la socialité reveló haber descubierto por accidente a Bruce utilizando ropa de mujer, y después ocultar su secreto por casi 12 años.

“Yo sólo baje la cabeza, y corrí hacia la casa, recuerdo que me encontraba temblando”, confesó a Access Hollywood.

“Solo recuerdo haber pensado: “¡Oh por Dios! Lo atrapé con este secreto y él no quería que yo lo viera así”. Salí de ahí lo más rápido que pude. Él me llamó 30 minutos después y me dijo: ‘Un día hablaremos sobre esto. Espero que estés bien. Simplemente no le digas a nadie’”, recordó la esposa de Kanye West.