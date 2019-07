FOTOS: Así se verían estos famosos con el cabello rojo y pecas

Publicidad





























































































































Sabemos que a los famosos les encanta cambiar de look. Para innovar, verse diferentes, sorprender a sus fans y hasta seguir conquistando seguidores.

Pero, ¿se imaginan a los famosos con el cabello rojizo y pecas?

Gracias a Josephine Burns y Nadia Ahmad ya no hay que imaginarlos, ya que estas mujeres australianas crearon la cuenta de Instagram “Put a rang on it”, en la cual podemos ver a varias celebridades trasformados en pelirrojos y con pecas.

Ahí podemos ver al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al actor Robert Downey Jr. y a la cantante Taylor Swift. Entre los latinos encontramos a Sofía Vergara, Ricky Martin y a Shakira.

El resultado sin duda es muy divertido y original y lo podrán ver en la galería.