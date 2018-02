La pelea del siglo

Si la memoria no me falla, desde los años setenta se nos ha venido diciendo que el estrés es la enfermedad de moda. Y hoy, varias décadas después, continua siendo así, siendo esta una pelea que sigue tan vigente como en aquel momento, tanto así que el manejo de la ansiedad y el estrés son unas de las consultas más recurrentes que tengo en sesiones privadas.

Lo curioso es que cuando lo vemos en detalle todo nos llena de estrés: el tráfico si usamos transporte público, o si vamos en auto; nuestra pareja, amigos y suegros, si los tenemos, o nuestra soledad si no; nuestro jefe si nos exige resultados, o el hecho de no tenerlo y estar desempleados; nos causa estrés tener dinero por cuidarlo o tratar de conseguir más, y también el no tenerlo por no poder gastar… malo si se tiene algo y malo si no se tiene… como estos hay cientos de ejemplos y en resumen, ¡el estrés ha llegado a ser tan alto en nuestra vida que nada parece hacernos felices!

Por estar concentrados en las quejas que tenemos y en una constante inconformidad con la vida se nos olvida disfrutar y agradecer todo lo que tenemos, y aclaro, no es conformismo, es simplemente realismo. Hemos permitido que el estrés se apodere a tal punto de nuestras vidas que (junto con nuestro ego) nos hace pensar que somos dueños de la verdad absoluta, y que eso nos da potestad para ser jueces y verdugos de la vida, convenciéndonos de que solo seremos felices y plenos teniendo cada vez más, pero si con lo que tienes no te sientes feliz y pleno, ¿qué te hace pensar que con lo que te falta sí lo serás?

Pala aliviar el estrés hay muchas técnicas, desde la actividad física hasta una de mis favoritas, que da mejores resultados para las personas con quienes trabajo: la meditación guiada. Pero sin duda una de las herramientas más efectivas es la gratitud. En las religiones de Oriente se acostumbra agradecer antes que pedir, y se agradece por todo, literalmente por todo, desde el trueno de la tormenta hasta el alimento que está en la mesa; en las culturas polinesias, la gratitud es uno de los pilares de su filosofía de vida en procesos que llaman de “higiene mental” en prácticas tradicionales como el Hoʻoponopono; pero en Occidente se nos olvidó que la vida funciona en doble vía, que somos lo que pensamos y que recibimos lo que damos.

Vivir más tranquilos y llegarnos a sentir más plenos con nuestra cotidianidad empieza por reconocer todo aquello que tenemos, todo aquello que nos permite tener la vida que tenemos. Siempre habrá cosas por mejorar, pero antes de quejarnos o exigir, deberíamos darnos la oportunidad de agradecer y disfrutar aquellas que ya tenemos. Agradecer no es un acto de generosidad para con nuestro entorno, sino de honestidad para con la vida misma, si cada día tratáramos de ser un poco más agradecidos, podríamos ver nuestra vida de una manera totalmente diferente, veríamos cada cosa en su justa medida, y podríamos empezar a ganar la verdadera pelea del siglo, que es contra nosotros mismos.

