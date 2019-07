Publicidad















Kit Harington, el galán guerrero revestido en piel que interpreta a “Jon Snow”, está listo para luchar en su quinta temporada en “Game of Thrones” de HBO. El actor de 28 años habla de amor, ‘bromance’ y extrañamente da consejos a “Daenerys Targaryen” sobre cómo domar dragones.

¿Qué le espera a “Snow” en la nueva temporada?

– En todas las temporadas anteriores a “Jon” siempre se le decía qué hacer y dónde ir. Pero ahora él está harto. Al mismo tiempo tendrá que politizar, pero él no está acostumbrado a hacer esto, no es su estilo. Además, tendrá un montón de escenas de batalla. Fue muy interesante interpretar este momento crítico, donde se niega a seguir las órdenes y empieza algo nuevo para él.

La relación entre Jon y Sam es una de las más inusuales. ¿Cómo se va a desarrollar?

-Es un amor fraternal y un ancla muy importante en un mundo cruel donde todo el mundo quiere comerse al resto. “Jon” y “Sam” se aman mucho. “Sam” ayuda a “Jon” con consejos; “Jon” representa la fuerza de su unión. No creo que Sam sea totalmente desinteresado, especialmente en esta temporada. Él tiene que proteger a la mujer que ama y no tiene miedo de usar a “Jon” para eso. Creo que va a ser interesante ver esto. En la temporada anterior “Jon” perdió a “Ygritte”, pero necesita del apoyo de sus amigos para dar rienda suelta a todo su potencial.

¿Podemos esperar escenas románticas con tu personaje?

– Cuando se trata de relaciones románticas para “Jon Snow”, realmente no puedo decir con seguridad. “Jon” no volverá a romper sus votos. Iremos viéndolo durante la temporada, pero si lo hace, tiene que haber una influencia muy fuerte.

Siempre estás filmando en Belfast. El clima no es muy bueno ahí. ¿Cómo evitas resfriarte?

– Sólo tienes que cuidarte. Hemos tenido un mes en que nos teníamos que levantar a las 4 am y pasar todo el día fuera durante la filmación y volvíamos a las 10 pm. La única cosa que nos salvó fue un calentador situado en una de las esquinas de la carpa. Te acercas, extiendes los brazos, te calientas un poco y vuelves a una condición más o menos decente por una hora.

Pero tienes trajes tan peludos…

– Sorprendentemente, a pesar de que se ven muy bien, no son abrigadores. Por lo tanto, tenemos que usar un montón de ropa de abrigo debajo. Lo más terrible son las botas. Ellas son delgadas como el papel y muy apretadas, por lo que incluso un par de calcetines extra de lana no ayudan.

En la película “Cómo entrenar a tu dragón 2”, tu voz interpretó a “Ehrets”, un cazador de dragones. ¿Qué consejo le darías a Daenerys en lo que respecta a sus ‘hijos’?

– No encerrarlos en el sótano. Es peligroso y ella va a entender eso. En esta temporada,podrás ver cómo finalmente ella comienza a criarlos de manera adecuada.

¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Estás buscando algo muy diferente a tu papel como Jon Snow?

– Hasta que no veas el guión, no sabes si vas a encajar en una película. Y no depende de un género o un tipo particular de personaje. Estoy siendo muy selectivo con las propuestas de filmación porque, francamente, estoy harto del año pasado y necesito un descanso. Uno necesita descansar a veces. Así que el próximo año es probable que no me vean por las pantallas.

Jon Snow es una figura bien establecida: siempre con la misma ropa, muy memorable. ¿Has sentido alguna vez como que te encuentras a la sombra de esta imagen?

– Es uno de los personajes principales de la serie, por lo que se supone que debe ser así. ¿Sabes lo que pienso? ¡Ustedes los periodistas están más preocupados que yo! Me lo preguntan tan a menudo… Me importa una mi*&da, la verdad. No me preocupa en absoluto.