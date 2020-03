Conozca al muchacho que viaja alrededor del mundo… gratis

Publicidad



Un trotamundos ahorrador le da un nuevo significado a ‘viajar ligero ‘ . El reportero estadounidense Scott Keyes está a punto de embarcarse en un viaje de dos meses alrededor del mundo y 21 vuelos, sin gastar un solo centavo.

El escritor para el blog político Think Progress, de 28 años, se ha convertido en un experto en puntos de millas áreas a través de tarjetas de crédito y ofertas de viajero frecuente. El premio de Keyes por burlar el sistema de recompensas de aerolíneas es un viaje de 32.000 km a 13 países. PUBLIMETRO conversa con Keyes sobre sus secretos para viajar gratis.

¿Por cuánto tiempo ha estado viajando de forma gratuita?

– He estado en más de 30 países en los últimos seis años. Durante ese tiempo he volado alrededor de 360,000 millas (579,360 kilómetros). Mis experiencias favoritas han sido bucear en las Islas Galápagos, ver la aurora boreal en Noruega, dormir una siesta en el desierto del Sahara, y esquiar por el Matterhorn en Italia.

¿Cuál es su secreto?

– La mayoría de mis vuelos gratuitos vienen de usar millas de viajero frecuente. He generado millones de dólares en los últimos cinco años a través de un número de diferentes tácticas, como abrir estratégicamente tarjetas de crédito, aprovechar las promociones y otras. También mantengo mis ojos bien abiertos para encontrar “tarifas error”. Esto me permitió viajar desde Nueva York a Milán por sólo $65.

¿Son estas promociones difíciles de encontrar?

– No es difícil, cualquiera puede hacerlo. De hecho, es por eso que escribí mis dos ebooks, “Cómo volar gratis” y “Cómo encontrar vuelos baratos”, para dar a la gente común una guía paso a paso sobre cómo viajar barato. Pero el hecho de que no sea difícil no significa que no toma de ningún esfuerzo. Si fuera muy fácil, todo el mundo ya sabría cómo hacerlo.

Podría ser un proceso tedioso…

– Pero, ¿a quién le gusta pagar por sus vuelos? Me encanta ser capaz de viajar, pero no soy un hombre rico. No tengo fondos ilimitados. Dado que la necesidad es la madre de la invención, tuve que tratar de descubrir la manera de encontrar vuelos por menos. El punto principal de la misma es de ver el mundo, por supuesto, y ahorrar suficiente dinero en el proceso, para poder quedar financieramente seguro, y no tener que cobrar mi jubilación, etc.

¿Come de forma gratuita, también?

– A veces. Muchos salones de aeropuertos y hoteles donde me meto mientras viajo ofrecen comida y bebidas gratuitas, lo que siempre es genial. Sin embargo, soy un gran fan de la comida de la calle donde quiera que vaya y no hay millas de viajero frecuente para eso. Me hace feliz gastar el dinero que ahorre al volar gratis y usarlo en comida.

Y usted está acampando, supongo.

– Cuando viajo a las grandes ciudades, por lo general alojo gratis en los hoteles. Genero puntos de hotel a través de muchas de las mismas estrategias que utilizo para obtener millas de viajero frecuente. Esto incluye tarjetas de crédito, promociones temporales, etc. En ocasiones me quedo en una carpa, pero por lo general me gusta tener una cama y una ducha caliente.

¿Qué consejos daría a los que quieren viajar gratis como usted?

– Unos cuantos consejos rápidos para encontrar vuelos baratos: ser flexible con las fechas y aeropuertos. A menudo, un vuelo de viernes a lunes será más barato que un jueves a domingo, por ejemplo, a pesar de que es el mismo número de días. Si desea vuelos más baratos, perseguir la tarifa, no el destino. En otras palabras, en lugar de elegir un destino y luego buscar la forma más barata de llegar ahí, empezar por buscando donde hay vuelos baratos, y luego decidir entre aquellos.

Si está tomando un vuelo transoceánico, tratar de encontrar la ciudad más barata de volar a, a continuación, busque por separado un vuelo desde allí a su destino. Por ejemplo, si desea volar a Washington DC desde Europa, no sólo busque vuelos a Washington DC, sino también vuelos a Nueva York, Boston, Filadelfia y Charlotte. Muchas veces esto le ahorrará un montón de dinero, y no es difícil de conseguir un boleto separado barato desde una de esas ciudades a DC.