Sexualidad: aprenda a tocar a su hombre y vuélvalo loco

“La masturbación no debe ser descartada, es hacer el amor con alguien que uno ama”, lo dijo Woody Allen hace muchos años y ahora viene al caso. Complacer a la pareja es algo que está vigente en cada relación, ese jugueteo con los dedos es esencial para mantener viva la llama.

María Ferre, experta en sexo tántrico, asegura que hay ciertas técnicas con las que se puede consentir a un hombre. Así mismo añade que las mujeres deben perder el miedo, dejar tabús atrás como que son gorditas o no son perfectas para complacer y ser complacidas.

Por eso acá le daremos una serie de recomendaciones para que le haga trabajo manual sin morir en el intento. Recuerde que todo debe estar basado en la confianza, así la relación fluirá.

No es necesario usar los cinco dedos de la mano, muchos hombres disfrutan más cuando les hacen presión en sus testículos. Por eso tome con solo tres dedos la cabeza del pene y muévalo, mientras estimula la parte baja.

Una de las claves para que todo salga bien es preguntarle con qué intensidad y fuerza lo quiere, recuerde que en sus manos está uno de las zonas del cuerpo más sensibles.

La reconocida terapeuta sexual Emma Ziff aseguró para Cosmpolitan que se puede hacer trabajo manual doble. Sin embargo, puede que el estiramiento de testículos no sea lo de su chico, pero si lo es adelante, no lo dude. Entre más excitado esté, los movimientos con ambas manos deben ser más constantes, pues así lo hará llegar a un orgasmo de no creer.

Utilizar algún tipo de lubricante es ideal, pues entre menos fricción a secas exista entre su mano y el pene será mejor. Si usa algún aceite logrará que el llegue al clímax como nunca antes y, por supuesto, usted podrá jugar un poquito más.

Los juguetes sexuales son de gran ayuda. Por ejemplo: puede llevar unas bolas chinas y al momento del trabajo envolvérselas en la mano para tocar el pene; por otro lado, puede tomar una pluma o un guante de terciopelo para acariciar la punta.

Acompañe todo lo anterior con un buen atuendo y un labial rojo. Eso sí, arriésguese, así descubrirá que le gusta a su pareja.

