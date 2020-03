Estos son todos los beneficios que tiene el agua de abedul para el cuerpo

Muchas marcas venden savia de abedul pasteurizada durante todo el año, pero los adictos a la savia de abedul verdadera prefieren beberla sólo unas horas después de la cosecha del árbol para disfrutar de su impulso de la salud natural. Esto significa que sus beneficios sólo se pueden cosechar durante los meses de marzo y abril.

“Desintoxicante. Remineralizante. Adelgazante. Embellecedor. Revitalizador”, promete categóricamente el folleto explicativo dentro de la caja, junto con la bolsa de regalos y bolsa de hielo para mantenerlo fresco. De hecho, una vez recogido, la savia de abedul sin pasteurizar necesita ser refrigerada, de lo contrario, rápidamente comienza a fermentar.

El folleto también aconseja beber 30cl en la mañana con el estómago vacío, y no exceder de los 50 cl por día en total. Son las una de la tarde- la hora del almuerzo – cuando recibo el paquete, así que supongo que mi estómago está bastante vacío.

A primera vista, es imposible decir si este líquido no es nada más que agua pura de manantial. El olor es apenas perceptible, pero el sabor ligeramente terroso demuestra que esta bebida no es simplemente agua. Me parece bastante ligera y agradable, a diferencia de la mayoría de las “bebidas de desintoxicación”. Eso es una buena noticia: esta “terapia de limpieza” no va a ser una carga.

La mañana siguiente, me vengo a trabajar sin tomar el desayuno – lo cual es muy inusual para mí – y empiezo el día con el equivalente de un gran vaso de savia de abedul. Mi desayuno, que consta de dos manzanas y un paquete de granos, vendrá 30 minutos más tarde. Repito esta rutina al día siguiente.

Después de esta breve limpieza (algunas personas lo siguen durante 30 días), no puedo dejar de notar que mi tez está más clara. No hay brotes de ningún tipo.

Así que si sientes que necesitas un impulso rápido, pero no quieres una restrictiva limpieza de jugo, el agua de abedul podría ser para ti.