Duro pulso entre Fecode y Gobierno por paro de maestros

En todo el país Protestas Como parte del paro de maestros, este miércoles se presentaron cerca de 900 manifestaciones en todo el país, principalmente en las ciudades más importantes, en las que, en todo caso, las protestas se llevaron a cabo de manera tranquila. En Bogotá, una multitudinaria marcha causó caos en la movilidad del centro de la ciudad, pero no se presentaron sobresaltos de ningún tipo.

“Usted es una ministra que quiere apoyar la educación de calidad, pero con un maestro mal remunerado y desmotivado –y que ha estudiado mucho– es muy complicado”.

Las palabras son de la docente del Distrito María Isabel Acevedo, protagonista de un video que se volvió viral en las redes sociales y que se ha convertido en un ejemplo de la lucha del magisterio contra el Gobierno Nacional que llevó a un paro de maestros a nivel nacional que inició con fuertes declaraciones este miércoles.

En su video, la docente es clara: ella, contrario a lo que dice la ministra de Educación Gina Parody, no se gana dos millones de pesos. Su sueldo apenas alcanza el millón 600 mil, una remuneración insuficiente para la calidad de su hoja de vida y que no le alcanza para sostenerse y sostener a su hija, quien tiene una enfermedad degenerativa que la tiene en silla de ruedas.

“Y usted me ofrece subirme el sueldo en un 3%, lo que no representa ni dos mil pesos diarios; ¿le parece justo?”, agrega la profesora, quien también se sumó al cese de actividades del gremio, que movilizó a más de 300.000 profesores de todo el país.

El paro inició luego de negociaciones entre Fecode y el Ministerio que duraron 50 días y en los que no se llegó a ningún acuerdo, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tema salarial.

Y es que la diferencia en el punto de la remuneración a los maestros es bastante amplia, pues el Ministerio ha propuesto hacer un reajuste salarial del 10 por ciento, mientras el gremio pide un 28%.

Además, el sindicato de educadores sostiene que el Gobierno les incumplió lo pactado el año pasado en materia salarial, pues habían acordado un aumento anual del 1 por ciento más el producto interno bruto, y todavía no se ha producido ni siquiera el correspondiente al año pasado.

También reclaman nivelación salarial y afirman que los docentes ganan en promedio entre el 18 y el 28 por ciento menos que el sueldo de enganche de cualquier profesional en otros despachos públicos del país.

“No negociaremos”

Sin embargo, y pese a que el paro afecta a más de nueve millones de estudiantes en todo el territorio nacional, el Gobierno decidió pararse firme en su posición y no negociar mientras continúe el paro.

“Ni un aumento salarial del 10 por ciento, ni la eliminación de la prueba escrita, ni bonificación para los maestros que están en el último año, ni acompañarlos en el tema de la salud les sirvió. No sabemos qué quieren los maestros”, dijo la ministra Parody este miércoles, una vez iniciadas las protestas del magisterio en todo el país.

Además, dijo que tal y como lo permite la Corte Constitucional, no se les pagará a los maestros que participen en el paro. “La Jurisprudencia de la Corte es clara al señalar que no podemos cancelar sueldos por días no laborales a los funcionarios públicos, por eso las Secretarías de Educación están autorizadas para hacer los descuentos de nómina correspondientes a quienes ejerzan su derecho a la huelga en horas laborales”, puntualizó Parody al señalar que Sé que nuestros profesores no faltarán a su responsabilidad con la educación y cumplirán sus actividades diarias con la misma entrega y dedicación de siempre”.

No obstante, el paro fue declarado como indefinido, por lo que se espera un fuerte pulso en los próximos días entre Fecode y el Ministerio. El cese de actividades apenas comienza.