Pequeña Ghana

En Ghana está el basurero de tecnología más grande del mundo. Ubicado en Agbogbloshie, a las afueras de Accra, capital del país, recibe gran parte de los 41 millones de toneladas de basura tecnológica que se producen al año, según la ONU.

La foto que acompaña esta columna no fue tomada en Ghana, sino un poco más cerca, en la carrera 15 con calle 76 en Bogotá, y en ella se pueden ver restos de impresoras y carcasas de computadores que alguna vez sirvieron y que hoy no son más que chatarra. La zona es conocida como Unilago y en ella funcionan cientos de negocios donde venden todo lo que tenga que ver con tecnología, desde computadores armados con piezas de diferentes marcas conocidos como ‘clones’, hasta discos duros externos. Pero también queman juegos, programas y desbloquean celulares. ¿Se le rompió la pantalla del iPhone y en la tienda Mac le cobran como si estuviera comprando un paquete de acciones de Apple? Allí se la cambian por un precio muy inferior. Es una línea muy gris la que se maneja en Unilago, donde no se sabe dónde termina lo legal y arranca lo ilegal, pero que siempre está lleno porque es más económico y rápido.

Un par de temas se ven en la imagen. Primero, el de las basuras en Bogotá, asunto por el que han atacado a Petro desde todos los lados. Mientras los ciudadanos se quejan, la Alcaldía asegura que el programa ‘Basura Cero’ no solo ha significado mayor eficiencia en la recolección de desechos, sino un ahorro del 18% en costos de recolección de basuras. Verdad o mentira, ahí está como prueba esa pila de desechos, un sábado a las cinco de la tarde, quién sabe desde y hasta cuando. El segundo tema es el de la contaminación. Por un lado nos preocupamos por comer sin gluten e ir al gimnasio, pero por otro, Colombia está entre los 40 países que más basura tecnológica produce, con un promedio de 5,3 kilos de desechos por habitante al año.

En 2013 se vendieron en el mundo 50 millones de televisores, 300 millones de computadores y 2000 millones de celulares. Aún no llegan a la basura, pero algunos de ellos seguro terminarán en esta esquina a la espera de que pase el camión.

