Es un trabajo del artistas AlexSandro Palombo

La familia más famosa del mundo lucha contra el racismo en Estados Unidos, gracias a AlexSandro Palombo.

El artista convirtió a la familia amarilla en afroamericana en un a fotogalería titulada ‘We Are One, We are all Human’ (somos uno, todos somos humanos).

Estas imágenes hacen referencia al homicidio de Eric Garner, un hombre negro asesinado por un policía blanco en North Charleston, Carolina del Sur.

Recordemos que el asesinato de Scott fue captado en video por un peatón y gracias a ello el agente fue despedido. Además enfrenta el cargo de asesinato, pues las razones para haber disparado contra Scott, como se ve en el video, no justifican el acto.

Las obras de Palombo se caracterizan por combinar el rostro de las princesas Disney o de los Simpson con temas polémicos.