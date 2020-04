FOTOS: Paris Hilton muestra de más gracias a revelador vestido

Publicidad



























Thanks @EtienneOrtega! Love the glam you did on me today! 💋 You are the best! 💯 Una foto publicada por Paris Hilton (@parishilton) el 7 de Abr de 2015 a la(s) 9:53 PDT

En días pasados, Paris Hilton se transformó en la versión humana de la muñeca “Barbie” para una sesión fotográfica de la revista “ODDA”, donde incluso posó con un modelo desnudo, que interpretó a “Ken”.

Ahora, la socialité volvió a impactar, pero en esta ocasión frente a los paparazzi, quienes la retrataron en la inauguración de la tienda de alta costura Charbel Zeo Haute Couture, en Los Ángeles.

Paris llegó a la alfombra roja de este evento con un vestido semitransparente que dejaba ver con detalle sus curvas y su diminuta lencería color piel.

Para este evento, la herdera de Conrad Hilton contrató al mismo maquillista que diseña los looks de Kim Kardashian.

“Gracias Etienne Ortega. Me encantó el look que me hiciste el día de hoy. Eres el mejor”, agradeció en su cuenta de Instagram.



