Una noche de fiesta terminó muy mal

Então foi assim que se iniciou minha noite 🔝 feliz entre amigas!! Mas minha alegria não durou muito tempo pois fui agredida covardemente por um “homem” se é que podemos chamar de homem alguém que espanca uma mulher!! Esse indivíduo me deu um soco na boca fui arremessada longe, cai sentada e desacordada minhas amigas foram me ajudar e ele deu tapas nelas!! Arrebentou minha boca e meu nariz! O pior além da dor que estou sentindo é tamanha revolta. Estou tomando todas medidas legais e usando todos veículos possíveis de comunicação para que esse crime bárbaro não passe desapercebido!! Quem quiser conhecer ele minhas e amigas e amigos postaram @rafaelaravena @vivilifesantos @neizinhoo @joseanefariasdias

