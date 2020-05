Kris Jenner asegura que teme por la vida de su hijo

Publicidad



















Kris Jenner está preocupada de que los problemas de sobrepeso y depresión de su hijo Robert Kardashian lo lleven a la tumba.

La revista People reseñó que en un adelanto del reality Keeping Up With The Kardashians Kris le muestra su preocupación a sus hijas Kim , Kourtney y Khloe.

“Si no lo ayudo a hacer algo drástico, [Rob] va a morir”, confesó la “Momager” a sus tres hijas mayores.

“La cosa más importante en mi vida para mí, son mis hijos”, agregó la creadora del emporio Kardashian-Jenner.