Semana Santa: 20 consejos infalibles para conductores, pasajeros y peatones

Por estos días más de 8 millones de carros se desplazarán por el país, por lo que las autoridades han llamado a estar alerta en materia de seguridad y se han iniciado operativos y campañas. “La Cruz Roja Colombiana a través de sus 32 seccionales movilizará a cerca de 1.000 voluntarios por todas las carreteras del país, para entregar un folleto sencillo y muy práctico para que los viajeros y conductores tengan en cuenta las recomendaciones básicas y garanticen un buen viaje”, dice el director de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana, Cesar Urueña.

Si va a desplazarse en estas fechas siga estas recomendaciones de la Cruz Roja Colombiana:

Para los conductores

1. Evite distraerse durante el desplazamiento.

2. No use equipos móviles celulares o tabletas que afecten su concentración al momento de conducir.

3. Use un volumen moderado en el radio de su vehículo, para que pueda percibir cualquier situación que se presente en la vía.

4. No conduzca bajo los efectos de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención.

5. Siga las recomendaciones de las autoridades, las señales de tránsito y evite maniobras peligrosas durante el desplazamiento.

6. Realice pausas después de conducir por más de 2 horas, detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco o realice una actividad.



Para los pasajeros

7. No distraiga al conductor con videos, celulares o música que distraigan al conductor.

8. Este atento a las recomendaciones y sugerencias que brindan las señales de tránsito en la vía y compártalas con el conductor para el caso de los vehículos particulares.

9. Evite promover o incitar el uso de maniobras riesgosas como sobrepasos o tránsito por vías o sentidos no autorizados.

10. No realice actividades o procedimientos inadecuados en el vehículo como sacar la cabeza o cualquier extremidad del cuerpo.

11. Use el cinturón de seguridad como lo indican las normas.

12. Esté atento a cualquier medida de alarma como manejo a velocidad excesiva, olores fuertes y penetrantes que se puedan generar por cualquier falla del automotor o sonidos que considere que pueden ser generados por un mal funcionamiento del mismo.



Para los peatones

13. Use los cruces peatonales.

14. Use los puentes peatonales.

15. No atraviese vías de alta velocidad por zonas no demarcadas para paso peatonal.

16. Camine por el andén.

17. No arroje elementos a los vehículos.

18. Use los paraderos o zonas seguras para abordar o descender de los vehículos.

19. No transite entre los carros.

20. No realice maniobras peligrosas o riesgosas durante el cruce de las vías.