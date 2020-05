Publicidad









































































Después de anunciar su renuncia definitiva a One Direction, Zayn Malik ofreció una entrevista al diario The Sun, donde explicó cómo se siente después de abandonar la banda que lo lanzó a la fama.

“Nunca me he sentido más en control de mi vida y siento que estoy haciendo lo correcto para mí y para los chicos, así que me encuentro bien”, mencionó

El pasado 25 de marzo, el cantante reveló que abandonaba este proyecto musical para convertirse un “joven normal”.

“Me voy porque quiero ser un joven de 22 años normal. Sé que tengo cuatro amigos de por vida en Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo”, expresó en un tuit publicado por su publicista Simon Jones.

Tras darse a conocer la noticia, las fans aprovecharon las redes sociales para expresar su descontento, al publicar mensajes, fotografías y vídeos recordando al artista.