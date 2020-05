Brandon Flowers lanzó Cant Deny My Love, su nuevo sencillo como solista

Publicidad





Brandon Flowers, vocalista de la banda estadounidense The Killers se lanza por segunda vez como solista, luego del Flamingo de 2010 de donde salió Crossfire, y presentó este miércoles, Cant Deny My Love, el primer sencillo de su próximo álbum en solitario llamado The Desired Effect.

Sin dejar de lado la banda, Flowers retomó con este álbum el trabajo en los estudios de grabación, algo que el planeta entero estaba esperando desde hace cinco años.

Cant Deny My Love, que tiene sonidos inspirados en la música de los ochentas, fue producida por Ariel Rechtshaid, cerebro detrás del disco entero y quien recientemente colaboró en la producción álbumes de artistas como: Haim, Vampíre Weekend y Sky Ferreira entre otros.



The Desired Effect fue grabado en Battle Born Studios en la cuidad de Las Vegas, así como en Vox Studios de Los Ángeles y se perfila como uno de los álbumes más importantes del año.

