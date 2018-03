Guía para tomarse fotos hot y que nadie lo descubra

El miedo al qué dirán o me descubrirán y lo compartirán en redes tipo Jennifer Lawrence o Kim Kardashian está latente, pero lo animamos esta vez a que encienda la llama de la pasión y se arriesgue con esta guía que le servirá para cumplir el cometido y no sufrir riesgos.

La idea es que esta práctica sea divertida y no la conozca todo el mundo, no querrá un collage de fotos donde su novia muestra las “bubis” o usted mostrando su “Mickey” en YouTube, por eso debe reservarse todo y ni siquiera contarle a su mejor amigo: por ahí empieza la seguridad.

Primero: si no lleva tanto tiempo con su pareja, mejor abstenerse a hacerlo. Si la necesidad de cumplir la fantasía es mucha, mejor que no salga su cara.

Segundo: no lo haga con el celular, ni grabaciones ni fotos. Mejor otra cámara en donde no queden evidencias.

Tercero: pase las fotos directo de la cámara a la USB. Nada de “las dejo en el compu y mañana las pongo en la memoria”. No deje para mañana lo que lo puede “boletear” cuando lleve el computador a arreglar.

Cuarto: Ojo, porque si la relación termina deben borrar todas las evidencias. No importa cuanto tiempo duren, no querrá verse como los de Sex tape recorriendo toda la ciudad para que no vean su película hot.

Quinto: Tanto usted como su chica deben estar seguros de lo que quieren hacer. Ella debe sentir que ante todo usted la respeta y no mostrará las fotos, pues solo las usarán para “calentarse” y al momento de las relaciones sexuales.

