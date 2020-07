Publicidad





















































Best birthday present ever. EVER! Una foto publicada por Adam Levine (@adamlevine) el 18 de Mar de 2015 a la(s) 11:08 PDT

Hace 36 años llegó al mundo el famoso músico y compositor, Adam Noah Levine.

En 2003, saltó a la fama cuando presentó el álbum “Song about Jane” junto a la banda Maroon 5, siendo los temas “Harder to breathe” y This Love” los primeros éxitos que colocaron a la banda entre las favoritas del público.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Kanye West, 50 Cent, Alicia Keys y Christina Aguilera. Además, Levine ha incursionado en el mundo de la actuación, al participar en la cinta “Begin Again” junto a Keira Knightley.

Ahora el cantante celebra con un regalo muy retro, pues recientemente publicó una colección de cassettes que recibió como onsequio por su cumpleaños.

Estas son las 12 razones por las que amamos a Adam Levine

Para unirnos a la celebración, en la galería de fotos les compartimos 12 razones por las que amamos a Adam Levine.

