Carlos Vargas quiere tener un hijo y su hermana le prestaría el vientre

El reconocido presentador de La red, Carlos Vargas declaró en una entrevista con el periódico El Espectador que quiere ser papá y de un hijo biológico.

Vargas aseguró también que desea tener un esposo y formar un hogar, “quiero formar un hogar con la persona idónea con la que me entienda para tener hijos. Me parece genial que las personas quieran adoptar, pero en mi caso me gustaría tener mis hijos para ver cómo son y si se parecen a mí”, le dijo al periódico.

El presentador de 36 años, afirmó también que ya ha pensado cómo podría convertirse en padre: “Mi hermana, aunque ha decidido con su esposo no ser mamá, me dijo que si me pudiera prestar su vientre sería todo un gusto. Mi mamá también me lo ofreció, aunque creo que ya no puede”.

Carlos Vargas, uno de los presentadores más queridos de la televisión nacional, aseguró que está tranquilo porque tiene la bendición y el apoyo de sus padres. Aunque sí le gustaría poder casarse algún día por la iglesia, ya que para él Dios es lo más importante, sabe que “no es posible por una ley absurda”.

Vargas se ha convertido en uno de los personajes más queridos en Colombia y su fama ha subido como espuma desde que llegó a hacer parte del equipo de La red, en el Canal Caracol.

