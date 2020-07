¿Nuevo empleo? Tom Hanks se pone a vender galletas

Publicidad











Tom Hanks últimamente ha demostrado que desea probar otras carreras.

Primero aceptó aparecer en el video de Carly Rae Jepsen sin recibir un solo centavo, donde lo vimos bailando junto a Justin Bieber y ahora el actor ayudó a un grupo de niñas exploradoras en San Francisco a vender sus galletas.

El actor se encontraba caminando por las calles de California cuando un grupo de niñas exploradoras se acercaron a él, Tom Hanks les compró cuatro cajas de galletas, les dejo una propina de 20 dólares y además ayudó a las pequeñas con su venta.

El actor intentó persuadir a la gente de comprar una caja de galletas y, a cambio de esto, se tomaba una foto con ellos.

La madre de una de las niñas aseguró que el actor fue muy amable y humilde en su trato con las personas. Aprovechó también para fotografiar a las niñas con su famoso comprador.

Te dejamos el video “I really like you” de Carly Rae Jepsen por si no lo recuerdas.