Humberto de la Calle habla sobre la decisión del cese al fuego bilateral

Ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció, que se suspenderían durante un mes los bombardeos contra las FARC, un paso que busca acelerar el proceso de paz para poner fin a un conflicto armado.



Santos aseguró que esta medida sin precedentes, está destinada a acelerar las negociaciones en la Habana.



Hoy el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle dio declaraciones luego de los comentarios hechos por el Procurador Alejandro Ordóñez quien aseguró que es un cese del fuego bilateral disfrazado, a lo que hoy de la Calle aseguró que “hoy se esta cumpliendo por parte de las FARC un cese al fuego indefinido y ante los señalamientos del Procurador, podemos decir que la fuerza publica reaccionará de manera correcta ante un ataque de las FARC”.



Asimismo añadió que “nunca se puede decir que es un punto de no retorno, yo creo que estamos caminando de manera correcta hacía la consecución del fin del conflicto. Me parece una irresponsabilidad decir que hemos llegado a un punto de no retorno”.

También demostró optimismo sobre todo lo que se está logrando en las negociaciones “Siempre tuve una dosis moderada de optimismo y ahora esa dosis es mayor”.

