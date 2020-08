Publicidad

























El elefante de las grandes orejas, que conquistó al mundo en 1941, planea regresar a la pantalla grande, y en su retorno estará acompañado del excéntrico Tim Burton.

El director de Alice in Wonderland, The Nightmare Before Christmas y Frankenweenie será responsable de presentar a Dumbo en un nuevo filme que combina personajes animados con actores humanos.

Según el sitio Wall Street Journal, la cinta aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero Sean Bailey, el presidente de producción, reveló se refirió a esta historia como: “Un mundo muy grande”.

Así que la trama podría ser más amplia que en el clásico cuento donde este elefante circo aprende a volar con sus orejas

En la galería de fotos podrán conocer algunas curiosidades sobre Dumbo. Recuerden que para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen ‘ampliar galería’ y después ‘mostrar texto’.

