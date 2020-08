Publicidad

































Probablemente “Thor” no tenga problemas para aprender nuevos idiomas, pues un superhéroe que además de controlar los rayos, es heredero al trono de “Asgard”, pero… ¿qué pasa con Chris Hemsworth?

El australiano que interpreta a este famoso personaje de “Marvel” recientemente confesó a la revista “Glamour” que siente temor por no hablar español.

“Mala suerte para mí, no hablo dos idiomas. Me da miedo que un día mi mujer y mis hijos hablen mal de mí a mis espaldas en español, y yo no tenga ni idea de qué están diciendo”, explicó el actor.

Y mientras algunas fans están dispuestas a consentir al musculoso actor, su esposa, la actriz española Elsa Pataky no se limita a la hora de llamarle la atención por no seguir la estricta dieta que lo mantiene con cuerpo de “Vengador”

“Ella es la que se encarga de mantenerme en forma. Siempre me está diciendo: ‘¿Pero qué estás haciendo con ese muffin? ¡Suéltalo ahora mismo!’”, agregó.

