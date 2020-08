La versión de Juan Toro sobre la muerte a tiros de perro en Bogotá

Publicidad



El piloto de Dakar envuelto en un escándalo por matar a un perro de un balazo en el norte de Bogotá, luego de una discusión de sus vecinos, dio su versión de los hechos, asegurando que actuó en defensa propia.

En un comunicado publicado en Facebook, Juan Sebastián Toro dijo que siente “un profundo dolor” y pidió “perdón por lo sucedido”.

Este es el comunicado:

“Quiero manifestar que siento un profundo dolor en el alma desde el domingo en la tarde. Empiezo pidiendo perdón por lo sucedido. Así mismo, quiero hacer varias aclaraciones pues toda historia tiene dos caras. El domingo en la tarde, llegando a un almuerzo familiar, se inició una desafortunada discusión callejera entre el dueño del perro, su hermana y yo. El señor me agredió, primero verbalmente y luego golpeando el carro en repetidas ocasiones hasta romper el panorámico. Yo me bajé del carro, decisión que lamento mucho, y en ese momento el dueño del perro me atacó pegándome en la cara y rompiéndome las gafas que tenía puestas. Luego me tiró por primera vez al perro para que este me atacara, y efectivamente el animal, que todavía estaba amarrado, me rasguñó dejándome heridas en el hombro izquierdo. La segunda vez que el dueño tiró a su perro para que me mordiera (esta vez soltándolo del todo), tristemente le disparé al perro con el fin de defenderme del ataque de este. Yo estaba armado porque venía de Puerto Gaitán, Meta, donde trabajo en un proyecto y donde desafortunadamente hay problemas de seguridad. Por eso portaba de manera legal y con todos los permisos, el arma de fuego. Lamento profundamente los hechos y quisiera devolver el tiempo para no haberme bajado del carro, y haber ignorado las agresiones del dueño del perro y de su hermana . Estuve detenido el domingo hasta ayer Lunes, y ahora enfrento un proceso ante la fiscalía que se debe respetar. No estoy orgulloso de lo que pasó, menos siendo el defensor y enamorado de los animales que soy… Crecí entre perros y siempre los he querido y defendido. Valoro mucho la vida de los animales y por eso me duele lo ocurrido en este desafortunado y bochornoso incidente.

Estoy profundamente arrepentido y nuevamente pido perdón a Arturo Isaza. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis actos y hoy más que nunca quisiera no haber reaccionado ante las agresiones recibidas”.

Los hechos:

La denuncia, revelada por el diario El Tiempo, indica que el pasado domingo en la tarde, Toro se trenzó en una riña con vecinos del barrio La Alhambra porque estos le reclamaron por estar obstaculizando el paso con su camioneta.

“El piloto respondió de manera grosera, insultó a la mujer, pisó con el carro a Arturo y luego sacó de su vehículo un arma de fuego y le disparó a Príncipe”, un perro criollo de cinco años, según afirmaron los denunciantes Arturo y Marina Isaza.

“Príncipe, herido, fue llevado a una clínica veterinaria cercana, donde perdió la vida una hora después a causa de un balazo que entró por el lomo, le atravesó el diafragma y le explotó el hígado, según el dictamen médico”, agrega la denuncia.

Tras el hecho, el piloto fue detenido por la Policía y luego llevado hasta una URI, pero después, al parecer, fue dejado libertad.

“Fue en defensa propia”

Este martes en la mañana, Juan Sebastián Toro admitió en entrevista con Blu Radio que mató a Principe, ofreció disculpas y dijo que lo hizo en defensa propia.

“Ofrezco en disculpas, fue un acto en defensa. El señor Arturo utiliza el perro en contra mía y yo después de varios maltratos verbales y de recibir daños en el carro me bajo, que fue mi error, y en la segunda oportunidad me defiendo y disparo, desafortunadamente, contra el perro”, dijo en la entrevista radial.

El deportista señaló que es amante de los animales y que “lo mejor es vivir en paz y en armonía y no tener discusiones. Esa es la reflexión que le manifiesto a la comunidad, con esta enseñanza, la cual lamento muchísimo”, agregó en la mencionada entrevista.

Sin patrocinio

Por su parte, tras conocerse la denuncia, LAN, compañía que patrocinaba al piloto, decidió quitarle el auspicio al deportista.

También por medio de Facebook, la aerolínea dijo “ante la información divulgada sobre las actuaciones de Juan Sebastián Toro, LAN Colombia ha tomado la decisión de dar por terminado el patrocinio al deportista. LAN Colombia rechaza de manera tajante cualquier acto de intolerancia aún más en momentos en que el país requiere de acciones contundentes en favor del respeto a la vida, la convivencia y resolución pacífica de los conflictos”.

Lea también:

Un sentido homenaje a Jacobo, el perro de los bomberos que murió

VIDEO: Policía rescató un perro que fue lanzado a un humedal

‘Mini Pigs’ la tendencia prohibida en Bogotá

MÁS COLOMBIA AQUÍ