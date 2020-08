Nueva forma de denunciar la violencia contra la mujer: conózcala

“Las campañas de sensibilización son importantes porque de esa manera las mujeres tienen más conocimiento de los protocolos, las denuncias no se hacen por desconocimiento”, Lisa Gómez, subsecretaria de la Mujer.

“Es que si a uno le pegan es porque algo malo hizo”, “mi esposo me pegó pero me dijo que no lo iba a volver a hacer y yo le creo”, “mi jefe no me asciende pero a mi compañero sí, pero bueno, el sabe más de estas cosas que yo”, son algunas de las frases que, aunque no lo crea, todavía se escuchan en oficinas y barrios de la ciudad.

La integración de este discurso en la comunidad femenina no es algo del pasado, aún hoy en día, con todas las campañas sobre la equidad de género y la importancia de la vida de las mujeres, todavía se ven casos graves de violencia contra las mujeres.

Episodios dolorosos como la muerte de Ana Milena Torres, joven estudiante de auxiliar de vuelo a manos de un vigilante, la impactante historia de Tatiana Fandiño una joven que murió a manos de su supuesto novio y el caso de Rosa Elvira Cely, encontrada muerta en el Parque Nacional, son solo algunos de los casos que han generado rechazo en la comunidad, pero también han resaltado que el feminicidio y la violencia contra la mujer sigue estando presente en la sociedad.

Por esta razón, la Secretaría de la Mujer presentó un nuevo protocolo para la prevención del acoso laborar y sexual contra las mujeres y la atención a las víctimas. La idea, es que las víctimas de cualquiera de estos casos se comuniquen a la línea Púrpura 01 8000 112 137 y den conocimiento de la denuncia.

Una vez se tenga la denuncia, el proceso pasa a un comité de convivencia que evalúa la situación y, de ser necesario, participan miembros de la Fiscalía general, con el objetivo de que cada víctima sienta que tiene asesoría jurídica si no es posible pagar un abogado.

Gracias a este protocolo, la denuncia no solo queda interpuesta sino que además obliga a las instituciones a generar campañas de sensibilización para que las mujeres puedan acudir en caso de violencia física o emocional y conocer los tipos de acoso de los que pueden ser víctimas.

