A photo posted by Mise (@misebeauty) on Mar 8, 2015 at 9:51am PDT

Another ‘airbrush’ error??.. Nope it’s 1finger behind the other…! There’s no ‘mystery’ about it! 😂😂 pic.twitter.com/Cc1r5rSkWT

— michelle keegan (@michkeegan) marzo 8, 2015