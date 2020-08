Publicidad





















Por medio de sus redes sociales, la cadena de televisión CBS acaba de revelar las primeras imágenes de la serie “Supergirl”.

Con Melissa Benoist como la protagonista, en estas nuevas fotografías podemos ver a la actriz luciendo un vestido diseñado por Collen Atwood, ganador del Oscar por los vestuarios de “Into the Woods”, “Alice in Wonderland”, “Memoirs of a Geisha” y “Chicago”.

Esta nueva producción de DC Comics se centra en la historia de la prima de “Superman”, Kara Zor-El, quien escapó del planeta Kryptón justo antes de que fuera destruido. Después de llegar a la Tierra esta joven decidió ocultar sus poderes, pero al cumplir los 24 años decide que es momento de liberar todo su potencial.